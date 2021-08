Caltanissetta, Siciliacque su H20: “inchiesta segnale importante”

“L’inchiesta coordinata dalla Procura di Gela, che ha ricostruito una serie di furti d’acqua avvenuti lungo la condotta Gela-Aragona, e’ un segnale importante per il territorio in un momento in cui l’intera regione e’ alle prese con una pesante crisi idrica dovuta alla siccita'”.

E’ quanto afferma Siciliacque, che esprime “apprezzamento per l’attivita’ svolta da magistratura e polizia” nell’ambito dell’operazione H2O, che ha portato il gip del Tribunale di Gela a emettere 26 misure cautelari, eseguite questa mattina dalla polizia. “Ringraziamo il procuratore di Gela, il questore di Caltanissetta e tutti i poliziotti che hanno partecipato alle indagini – sottolineano i vertici di Siciliacque, societa’ che gestisce l’acquedotto Gela-Aragona – perche’ ci consentono di proseguire nel nostro lavoro con maggiore serenita'”.

E aggiungono: “Le riunioni con i prefetti di Caltanissetta e Agrigento, e le attivita’ di ricerca degli allacci abusivi lungo tutta la condotta idrica, eseguiti dai nostri tecnici anche con la vigilanza delle forze di polizia, hanno permesso d’individuare i diversi punti in cui veniva rubata l’acqua e conseguentemente di ridurre sensibilmente gli ammanchi”.