Caltanissetta, Lettera aperta di un cittadino: degrado, rifiuti ed escrementi in centro storico

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino, Salvatore Lauria, stanco di vivere attorno a sporcizia e degrado.

Il Nisseno, infatti, lamenta un “peggioramento della situazione igienico sanitaria per la salute degli abitanti e tutti i cittadini”.

Un disservizio per lui causato dalla ditta Dusty di Caltanissetta che ribadisce essere stato “già più volte segnalato. Vorrei far notare all’amministrazione in carica, che abitando in centro storico (come si evince dalle foto allegate ) siamo tra la via Barone di Figlia e la Via Berengario Gaetani.

Una zona nella quale vi sono pizzerie, ristoranti, bar e punti di ritrovo serali, che la sera mettono i tavoli all’aperto tra rifiuti e topi. Non mi sembra nè un bel vedere nè gradevole sentire i cattivi odori emanati dai i rifiuti in macerazione.

Le strade del centro storico che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città, invece sono invivibile e impraticabili, dove si è costretti a camminare sugli escrementi di piccione e dei cani, non si vedono da anni le autobotti che ripulivano la città,ci sarebbe bisogno di igienizzare tutte la strade del centro ma fatte bene.

Sono stanco di vedere la mia città in un declino quasi irreparabile”.