Al ristorante, cliente non contento della qualità del servizio accoltella cameriere. Arrestato.

Non è insolito assistere in un ristorante alle critiche di qualche cliente che lamenta la poca qualità del servizio. E’ stato tuttavia alquanto singolare che dalle parole si arrivi a fatti alquanto spiacevoli.

Come quelli accaduti ieri sera in un ristorante di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Qui, secondo una prima sommaria ricostruzione, un cliente, non soddisfatto della qualità del servizio, avrebbe prima iniziato a inveire contro tutto il personale del locale per poi recarsi in cucina armato di coltello dove ha sferrato tre fendenti contro un malcapitato dipendente e scappare.

L’uomo si è costituito ai Carabinieri diverse ore più tardi ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, di 52 anni, dopo la violenta aggressione, si era subito dato alla fuga, ma i controlli capillari messi in atto dai carabinieri hanno permesso di stringere il cerchio. Alla fine l’uomo s’è presentato in caserma con il suo legale ed è stato tratto in arresto. Il cinquantaduenne aggressore è ora nel carcere di Crotone, mentre il cameriere accoltellato è stato ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni.