Agricoltura. Pignatone (M5S): nasce “Caseificio Italia” per garantire trasparenza a produttori e consumatori.

Nasce Caseificio Italia: indispensabile per scongiurare le speculazioni nel settore del latte, uno strumento che aiuta sia i produttori che i consumatori ad avere maggiore trasparenza e quindi un prodotto tracciato, informazioni sull’origine più chiare. Una norma che sarà molto importante anche in Sicilia, assicurando il rilancio dei nostri formaggi tipici e, ovviamente, la migliore valutazione del latte.

In special modo quello ovicaprino, dove le nostre produzioni rappresentano una eccellenza a livello mondiale, basti pensare alla ricotta e al suo utilizzo nel mondo dolciario” Così il deputato alla Camera Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura a Montecitorio.

“Caseificio Italia, – spiega il parlamentare – nasce da un grande lavoro portato avanti in commissione Agricoltura alla Camera e anche grazie ai colleghi del Movimento 5 stelle Luciano Cadeddu e Luciano Cillis. In pratica, ogni primo acquirente sarà tenuto a registrare, mensilmente, nella banca dati informatica del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), i quantitativi di latte e semilavorati comprati, specificando qualità e provenienza, mentre i trasformatori devono registrare ogni trimestre i prodotti lattiero-caseari. Sono previste, inoltre, semplificazioni laddove i dati siano già presenti su altre piattaforme della Pubblica Amministrazione; mentre per i piccoli produttori che beneficiano della vendita diretta, la registrazione sarà annuale”.

“Con questo provvedimento, oltre a tutelare l’intero comparto, abbiamo voluto rafforzarlo, dando così una spinta all’economia e un’ulteriore risposta ai nostri produttori” – conclude Pignatone.