ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato USA, Antony Blinken. In agenda – rende noto la Farnesina – lo stretto coordinamento tra Italia e Stati Uniti sulla tutela dei diritti umani, in particolare delle donne, la promozione della sicurezza e le operazioni di evacuazione in Afghanistan.

(ITALPRESS).