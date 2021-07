Sicilia, molestie sul bus: arrestato tunisino 17enne a Catania

Un diciassettenne tunisino e’ stato arrestato dai carabinieri a Catania per violenza sessuale. E’ accusato di avere abusato sessualmente su un autobus dell’Amt (Azienza municipale trasporti) di una sua connazionale. La vittima, in compagnia sul bus della cugina 16enne stava rientrando a casa quando e’ stata accerchiata e pesantemente molestata da un gruppo di sette giovani extracomunitari, saliti sul bus alla fermata di via Acquicella Porto.

Le due ragazze, impaurite, si sono dirette verso la porta d’uscita nella speranza di sottrarsi alle loro attenzioni ma uno del gruppetto, sfruttando il fatto che una delle due indossasse dei pantaloncini corti, l’ha palpeggiata.