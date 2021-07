Sicilia, Miccichè preoccupato per aumento Covid e sblocco dei licenziamenti

“Speriamo che l’estate vada bene, ma tra varianti Delta e varianti Gamma che potrebbero creare problemi qualcuno potrebbe pensare – forse giustamente – di chiudere di nuovo il Paese e sarebbe il colpo di grazia per la Sicilia”.

Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’, nella sede della Comunita’ di Sant’Egidio a Palermo nel corso della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge contro la poverta’ e l’esclusione sociale varato dall’Ars: “Sono molto preoccupato per quel che potra’ succedere dopo lo sblocco dei licenziamenti, la situazione va salvata oggi per non finire come la Grecia.

Adesso cerchiamo di non trovare peli nell’uovo per bloccare il decreto poverta’, se ci sono problemi reali si trovano le soluzioni – ha aggiunto il leader di Forza Italia in Sicilia – E’ un appello che faccio quotidianamente a tutta la dirigenza regionale, li prego giornalmente di cercare soluzioni ai problemi e di non dire ‘no’ per evitare il fallimento di qualcuno, il licenziamento di persone, famiglie intere sul lastrico”.