Caltanissetta, crolla parte del solaio di una terrazza in via Gabriele Amico Valenti: tanta paura ma nessun ferito

Attimi di apprensione nel pomeriggio a Caltanissetta, dove si è verificato il crollo di una porzione di solaio di una terrazza in via Gabriele Amico Valenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato forte preoccupazione tra i residenti della zona.

Secondo le prime informazioni, diversi metri quadrati del solaio hanno improvvisamente ceduto, causando un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti e dei passanti. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e soprattutto i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo e ad effettuare le prime verifiche tecniche necessarie per escludere ulteriori rischi per l’incolumità pubblica.

L’episodio ha generato momenti di grande paura tra gli abitanti dello stabile e tra quanti si trovavano nelle vicinanze al momento del cedimento. Solo per una fortunata coincidenza, infatti, il crollo non ha coinvolto persone.

Nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per chiarire le cause che hanno determinato il cedimento strutturale. Le verifiche serviranno a comprendere se il crollo sia stato provocato da problemi legati alla vetustà della struttura, a infiltrazioni o ad altre criticità tecniche.

Resta il sollievo per il mancato coinvolgimento di persone, ma anche la preoccupazione dei residenti, che adesso attendono l’esito delle verifiche per conoscere le condizioni di sicurezza dell’edificio.







