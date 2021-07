Sicilia, Laurea magistrale ad honoris al Generale dei Carabinieri Riccardo Galletta

Venerdì 9 luglio, alle 10.30, in diretta streaming dalla Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari conferirà la Laurea magistrale honoris causa in “Studi Storici, Antropologici e Geografici” a Riccardo Galletta, Generale di Divisione dei Carabinieri per il suo studio su ” La guerra dei sei giorni. Il sottile filo rosso della storia militare”.

Dopo i saluti di Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo e di Michele Cometa, Direttore del Dipartimento Culture e Società sarà assegnata la laurea e letta la motivazione.

Saranno presenti Pietro Corrao, Coordinatore del Corso di Laurea in Studi Storici, Antropologici e Geografici e Rossella Cancila, Professoressa Ordinaria di Storia Moderna.