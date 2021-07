Sicilia, Formazione. Scoma (Iv): “Ars vari manovra per pagare gli stipendi per gli enti”

“All’Ars qualcuno preferisce andare in ferie anziché trovare una soluzione al buco di bilancio che ha dato il via alle procedure per il licenziamento collettivo dei lavoratori della formazione professionale. Dove siano andati i soldi relativi al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per pagare gli enti della formazione non è dato sapere.

Le risorse vanno assolutamente sbloccate entro la pausa estiva con una manovra di bilancio immediata che ridia dignità ad un settore fondamentale della nostra società.

Mi chiedo, ma la legge 7/2019 fortemente voluta da questo governo troverà applicazione soprattutto nella parte in cui recita sia il ritardo da parte dell’amministrazione regionale colposo che doloso si avrà diritto al risarcimento del danno?

Alcuni componenti della giunta regionale si stanno dimostrando inadeguati al ruolo che ricoprono rischiando cosi di fare disastri. Ricordo che nel 2006 da Assessore al Lavoro gli stipendi venivano pagati entro il 27 di ogni mese e l’anno scolastico veniva assicurato a tutti, sia all’obbligo formativo che agli altri enti”. Lo dichiara Francesco Scoma (Iv).