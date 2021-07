Sicilia, Covid: nessuna vittima nelle ultime 24 ore e il tasso di positività scende ma non abbastanza

Sono 150 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.693 tamponi processati nell’isola.

L’incidenza scende leggermente e si attesta al a 2,2% dopo essere arrivata, ieri, fino al 2,5%. L’isola e’ di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, stavolta, il Lazio. Gli attuali positivi sono 3.735 con un aumento di 85 casi.

I guariti sono 65 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta a 5.992. Sul fronte ospedaliero tornano a salire i ricoverati che sono adesso 158, dodici in piu’ rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, uno in piu’ rispetto a ieri

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Catania con 41 casi seguita da Caltanissetta con 36 casi, Ragusa 34, Palermo 26, Messina 5, Trapani 4, Enna e Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento