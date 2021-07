Sicilia, Comuni in dissesto. Cardinale chiede un confronto tra istituzioni

Il Governo, nelle ultime ore, ha accolto un ordine del giorno a firma della deputata siciliana Daniela Cardinale (Misto – CD) riguardante la richiesta dell’apertura di un tavolo di confronto tra Stato, regione Sicilia e comuni siciliani. Il documento è stato presentato in occasione dell’approvazione del decreto per il fondo complementare al PNRR.

Tema centrale della discussione è la problematica che vede molti comuni dell’isola in situazioni di pre-dissesto e dissesto finanziario, impossibilitati a chiudere i propri bilanci e che rischiano il totale fallimento. Una situazione che, se si pensa agli imminenti trasferimenti delle risorse del Recovery Fund dall’Unione Europea all’Italia e, di conseguenza, anche ai comuni, potrebbe seriamente mettere in discussione non solo la gestione dei fondi ma anche l’eseguibilità dei progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’ordine del giorno ha impegnato l’Esecutivo ad aprire un tavolo di confronto, in tempi certi e ben definiti, con la regione Sicilia, l’ANCI Sicilia ed i rappresentanti degli Enti locali.