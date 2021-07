Sicilia, apre la seconda banca del latte umano. Razza: “Modello virtuoso da replicare”

Sarà la quarantesima in Italia e la seconda in Sicilia ad aprire, dopo Palermo.

E’ la Banca del latte umano donato di Messina (Gala Blud), che sarà attivata presso l’Uo di Neonatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria ‘Gaetano Martino’ di Messina e diretta da Alessandro Arco, vicepresidente regionale Sicilia della Simeup (Società italiana di medicina emergenza-urgenza pediatrica, componente del Tavolo tecnico percorso nascita e membro della Commissione Sten Regione Sicilia.

La Blud, inoltre, supporterà l’Uoc di Patologia e Terapia intensiva neonatale e pediatrica diretta da Eloisa Gitto.

“Concretizziamo un servizio importantissimo – spiega il direttore Arco – rivolto a tutti i neonati prematuri o fragili.

C’è ancora tanto lavoro da fare e abbiamo sempre bisogno di mamme che si avvicinino alla donazione. La Blud è un sistema multidisciplinare assai complesso in grado di garantire la massima sicurezza in ogni passaggio.

Il latte umano donato viene trattato secondo scrupolose procedure indicate dalle ‘Linee guida per la costituzione e l’organizzazione di una Banca del latte umano donato’, della Società italiana di neonatologia (Sin).

Una volta arrivato alla Banca – prosegue -, il latte viene sottoposto a numerosi controlli batteriologici, congelato e sigillato in modo che il prezioso alimento possa essere utilizzato senza rischi e preservandone le peculiari caratteristiche nutrizionali”.

“Il progetto di Messina – osserva l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, intervenuto alla presentazione del progetto – è un modello da replicare in altre città siciliane. Non è solo un’azione sociale di volontariato rilevante, ma serve per intervenire in momenti difficili.

Quando la Banca del latte umano donato è posta a servizio delle Unità di terapia intensiva neonatale, significa dare un aiuto concreto alla crescita del neonato in un momento di difficoltà e problemi di salute. Il servizio che nasce a Messina è un’iniziativa considerevole, sostenuto dal nostro assessorato e, finita la fase progettuale, è opportuno che continui a restare a servizio di tutti”.