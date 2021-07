San Cataldo. Il saluto di padre Angelo Spilla ai parrocchiani di Sant’Alberto Magno: “Vi porto nel cuore”.

SAN CATALDO. Domenica 4 luglio alle ore 11 avverrà il suo insediamento ufficiale come arciprete della Chiesa Madre. Ma prima di prendere congedo dalla parrocchia Sant’Alberto Magno che, per anni, lo ha avuto operoso protagonista, don Angelo Spilla ha inteso rivolgere un proprio messaggio a tutta la comunità parrocchiale di s. Alberto Magno.

“Invio il mio saluto ultimo prima di lasciare questa cara comunità ecclesiale che ho servito con amore e da cui mi sono sentito amato – si legge in una nota – Vi ringrazio ancora di cuore per la preziosa vostra collaborazione nel servizio ecclesiale mostrato e per l’esempio e la testimonianza offerta come singoli e comunità. Siamo veramente cresciuti con l’aiuto del Signore nella fede, nella speranza e nella carità. Continuate a dare prova ancora di ciò con il mio successore don Alessandro, che vi affido di cuore. Pregate per me accompagnandomi con la preghiera per il mio nuovo incarico di parroco che inizierò da domani, primo di luglio, presso la Chiesa Madre di San Cataldo. Grazie di tutto e un saluto alle vostre famiglie. Vi porto nel cuore, tenendovi presenti nella preghiera”.