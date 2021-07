SAN CATALDO. Nelle ultime ore a San Cataldo ci sono stati due nuovi casi di positività al Covid. In compenso non c’è stato alcun guarito. Pertanto, ad oggi la situazione vede a San Cataldo la presenza di 40 persone positive al Covid.

Nessuno è però ricoverato né in terapia intensiva né tantomeno in malattie infettive. Un riscontro, questo, che fa ben sperare dal momento che i positivi sono tutti in quarantena domiciliare. L’indice settimanale, infine, al momento è a 137.