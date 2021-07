San Cataldo. Bendetta la cappella di “U Signuri di l’amici”.

SAN CATALDO. E’ stata benedetta dall’arciprete don Biagio Biancheri, poco prima della conclusione del suo mandato pastorale, la storica cappella del Ss. Crocifisso in Via Amico nel territorio della Chiesa Madre. La cappella è denominata in dialetto siculo “U Signuri di l’amici”.

La cappella è stata restaurata grazie all’impegno e alla passione dell’associazione “Ss. Passione di Cristo” e al quartiere che hanno contribuito alla realizzazione del restauro. In tal modo la storica cappella potrà tornare nuovamente ad essere luogo di devozione per i fedeli sancataldesi.