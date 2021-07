Rassegna Stampa. Il Parco Stile di vita Mediterraneo inizia a essere “esportato”

L’assessore comunale alla Crescita territoriale, Francesco Nicoletti, insieme al coordinatore progettuale, Giuseppe De Santis, hanno effettuato alcune visite istituzionali utili per rafforzare e promuovere il progetto strategico del “Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso, dello Stile di vita Mediterraneo”della Sicilia centrale promosso dal Comune di Caltanissetta. Un primo incontro si è tenuto nel Comune di Campodipietra (Campobasso) che è il Comune capofila del Contratto Istituzionale di Sviluppo del Molise. Ad accogliere Nicoletti e De Santis è stato sindaco del Comune molisano, Giuseppe Notartomaso, unitamente al suo staff tecnico.

«Durante l’incontro – fa sapere l’as – sessore Francesco Nicoletti – abbiamo reciprocamente presentato le progettualità in corso ed abbiamo tracciato una linea di azione comune, che sarà formalizzata in un prossimo accordo partenariale, finalizzata a valorizzare i beni materiali ed immateriali riconosciuti dall’Unesco dello “Stile di vita mediterraneo” e dei “Tratturi”».

All’incontro di lavoro hanno partecipato i professori associati dell’Università del Molise Luciano De Bonis (urbanista esperto in bioscienze e territorio) e Patrizia Bindi (antropologa culturale esperta nelle politiche del patrimonio culturale e naturale). Successivamente è stata effettuata una visita («interessante e stimolante») nella fattoria sociale “Il giardino dei ciliegi” in località Montemitro, che l’assessore considera «un eccellente esempio di fattoria didattica terapeutica ricreativa, che attualizza molte funzioni che saranno inserite nelle ludoteche mediterranee».

Infine è stata visitata la comunità emblematica italiana della Dieta Mediterranea del Comune di Pollica (in provincia di Salerno), nel Cilento, in particolare nelle frazioni di Acciaiaroli e Pioppi. «Quest’ultimo luogo – ricorda Nicoletti – è famoso perché il biologo e fisiologo statunitense Ancel Keys vi si trasferì e vi rimase per 40 anni, studiando accuratamente l’alimentazione della popolazione locale e giungendo alla conclusione che la dieta mediterranea apportava benefici alla salute».

Nel corso dell’incontro con il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, è stato pianificato un coinvolgimento di tutte le comunità italiane del sud d’Italia che stanno valorizzando lo Stile di Vita Mediterraneo come percorso di sviluppo sociale ed economico, al fine di promuoverlo insieme presso i tavoli istituzionali nazionali.