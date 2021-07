Rassegna Stampa. Caltanissetta, processo sul “Caporalato”: patteggiamenti e rinvii per gli imputati di Siddque Adnan

Il pakistano Mohsin Ali, 33 anni, considerato uno dei “caporali” accusato di avere contribuito allo sfruttamento di alcuni braccianti agricoli ha scelto di patteggiare la pena a 3 anni più 5.400 euro di multa.

È invece scattato il rinvio a giudizio per Shujaat Ali, 33 anni, anche lui pakistano, ma chiamato a rispondere dell’omicidio del connazionale Adnan Siddque, ucciso a coltellate a Caltanissetta la notte tra il 3 e il 4 giugno 2020. La posizione di Shujaat Ali sarà riunita a quella degli altri imputati già a processo in Corte d’assise a partire dal ottobre.

In sintesi è l’esito della “coda” del – l’udienza preliminare per l’omicidio Siddique e per i presunti casi di sfruttamento dei braccianti agricoli pakistani che aveva avuto il suo capitolo principale lo scorso 2 giugno, ma erano rimaste in sospeso le posizioni di Mohsin Ali – che risponde di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – per il quale l’avvocato difensore Chiara Matraxia ha chiesto il patteggiamento della pena, con il consenso dei pm Chiara Benfante e Massimo Trifirò.

Per Shujaat Ali, invece, era stato chiesto un termine a difesa visto che aveva cambiato difensore proprio alla vigilia dell’udienza preliminare. I pm Benfante e Trifirò sono tornati a chiedere il rinvio a giudizio, poi disposto dal gup Santi Bologna, mentre l’avvo – cato difensore Elvira Gravagna aveva chiesto il proscioglimento. Parti civili i familiari di Adnan Siddique, il Comune di Caltanissetta, insieme al Movimento volontariato italiano (Movi) con l’avvocato Salvatore Patrì, la comunità I girasoli di Milena e alcuni ospiti della stessa con l’avvoca – to Giovanni Annaloro.

E poi anche l’associazione Proxima e alcune vittime delle presunte vessazioni degli imputati con gli avvocati Adriana Vella, Monia Giambarresi, Jennifer Guarino, Lia Minacapilli, Graziano Baglio, Marco Lomonaco e Giuseppe Orlando. L’inchiesta di carabinieri e polizia aveva consentito di ricostruire il quadro indiziario legato al delitto e ai casi di caporalato. Il 3 giugno dello scorso anno un commando di stranieri si introdusse nella casa di via San Cataldo dove viveva Adnan Siddque, che aveva 32 anni, stando alla ricostruzione della Procura.

I killer utilizzarono due coltelli, una bottiglia e un cacciavite, colpendolo ripetutamente, infliggendogli 26 ferite che lo portarono alla morte. Un agguato feroce perpetrato perché Adnan, secondo quanto emerso finora, aveva aiutato alcuni suoi connazionali che lavoravano come braccianti a denunciare episodi di sfruttamento sul lavoro.