Orlando sul partigiano Riggi: “il suo impegno ha permesso al Paese di essere libero”

In questo momento molto difficile sono vicino ai familiari del partigiano Giuseppe Riggi.

E voglio esprimere la mia solidarietà all’Associazione nazionale partigiani italiani. Scompare un uomo il cui impegno ha permesso al nostro Paese di essere libero.

Per questo resterà vivo per sempre, come esempio, il suo impegno nella lotta al fascismo e in difesa di quei valori democratici fondamento della nostra Costituzione”.

Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dopo aver appreso della morte di Giuseppe Riggi scomparso ieri a San Cataldo, all’età di 100 anni. Riggi era meglio conosciuto come ‘Ricciardi’, il suo nome di battaglia da partigiano comunista.