Nissa FC “alza l’asticella” puntando su Marketing, Comunicazione e Commerciale

“La Nissa FC – ha sottolineato Arialdo Giammusso – è un progetto sociale e sportivo, è di tutti noi. Struttura societaria e dirigenziale potenziata, lo sport come volano della ripresa sociale ed economica di Caltanissetta.

“Ho iniziato a credere nell’ ASD Nissa FC da fine settembre 2019 come sponsor di una coraggiosa dirigenza esistente e successivamente assumendo il ruolo di socio e Direttore Generale. Da nove mesi ho l’onore ricoprire la carica di presidente, sostenendo gli oneri e mettendoci la faccia in ogni attività. Ho lavorato proprio come fa un imprenditore quando rileva un’azienda e deve fare di tutto per risollevarne le sorti.

Conosco bene il livello di critiche ricevute, i giudizi e, spesso, le pesanti chiacchiere sui social a cui mi sono esposto. Pur non di meno non mi sono mai fermato ed ho continuato a garantire la continuità del progetto sportivo sfiorando anche la promozione in serie D al primo anno di presidenza.

Ma, come tutti gli imprenditori, sono abituato a rafforzare e migliorare le mie attività, a strutturarle e scegliere le giuste professionalità per supportare e, soprattutto, migliorare il progetto. Inutile nascondere che stiamo lavorando per l’allargamento della compagine societaria al fine di rendere ancora più solido ed ambizioso il progetto Nissa FC, ma stiamo lavorando anche per strutturare il Club con importanti professionisti che completino il team dirigenziale.

Ritengo che gli attuali soci e dirigenti abbiamo tutti fatto un ottimo lavoro in una stagione difficile e complicatissima per via della pandemia, non dimentichiamolo.

Stiamo lavorando per rafforzare la struttura dirigenziale con un Ufficio Marketing e Comunicazione che possa supportare i nostri sponsor, svolgere un’importante attività commerciale di medio e lungo periodo e creare iniziative nuove e coinvolgenti per i tifosi di tutte le età.

Soltanto in questo modo potremo dare basi solide e durature alla Nissa e fare avvicinare più sponsor/partner possibili e consolidare l’attaccamento alla squadra da parte dei tifosi.Il progetto è sportivo ma anche sociale. La Nissa è di tutti e lavoriamo affinché l’intero capoluogo, ma anche in provincia si possa riscoprire il concetto di identità nissena.

Andremo nelle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgeremo le famiglie, le associazioni e tutto il mondo del no-profit. Caltanissetta merita un rilancio sociale ed economico, e noi addetti ai lavori dello sport sappiamo che possiamo essere il volano di questo rilancio che definirei una ripartenza di Caltanissetta. Per questo motivo non abbiamo fretta di fare proclami e, soprattutto, non ci sentiamo in competizione con nessuno.

Anzi lavoriamo ogni giorno affinché possa esserci collaborazione e partnership con ogni parte sociale, in primis con la nostra Amministrazione Comunale che rispettiamo e che vorremmo sempre al nostro fianco per il bene comune di tutti i nisseni. Concludo, rassicurando tutti coloro che in questi mesi si sono meravigliati della mia presenza costante sui media, che avendo portato il Club a crescere ed avendo individuato i giusti professionisti che ci affiancheranno, da adesso in poi avrò un ruolo sempre centrale e vigile ma, certamente, meno esposto. E’ il momento di alzare l’asticella per aspirare a palcoscenici più adatti per Caltanissetta e per tutti noi nisseni”, ha concluso Arialdo Giammusso.

Nei prossimi giorni la Nissa FC comunicherà gli sviluppi societari e l’inserimento dei professionisti che completeranno il quadro dirigenziale sotto il profilo Marketing, Comunicazione e Commerciale.