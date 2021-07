Sono proseguiti sino alla mattina di sabato 3 luglio gli interventi di riparazione e ripristino della funzionalità della condotta idrica accidentalmente rotta ieri, nel tratto compreso tra la via Venezia e la via Butera, a Gela, durante le operazioni di scavo con modalità no-dig effettuate da un’azienda per conto dell’Enel.

Completato l’intervento di ripristino la ripresa della distribuzione avverrà a partire dalla tarda serata di sabato 3 luglio.