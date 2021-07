Negli Stati Uniti un’altra “invenzione culinaria”

Dopo la carbonara con il pomodoro affumicato e la lasagna Mac and Cheese ( che sembravano aver superato ogni possibile fantasia o incubo alimentare firmato Usa), arriva ora qualcosa ancora più difficile da digerire: il gelato al gusto maccheroni e formaggio. Ad essere colpito è proprio l’alimento italiano estivo per eccellenza. L'”innovativo prodotto”, materializzandosi negli scaffali dei reparti congelati degli Stati Uniti, ha già registrato un boom di vendite e il sito dell’azienda produttrice è finito in tilt dopo esser stato preso d’assalto.