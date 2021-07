Mussomeli, targa ricordo a Padre Tuzzeo donata dai giovani

MUSSOMELI – Fra partenze ed arrivi doveva essere spostato di qualche giorno il saluto a Padre Tuzzeo ma ci hanno ripensato e la data del 30 giugno 2021, ultimo giorno di parrocato a Cristo Re dell’anziano parroco Tuzzeo, non è passata inosservata. Messa di ringraziamento in parrocchia dove erano presenti il diacono don Pierenzo Costanzo, i catechisti, il vecchio coro che ha avuto il piacere di riunirsi per cantare per lui, la comunità parrocchiale, il sindaco, la famiglia Tuzzeo e i ragazzi della parrocchia che hanno omaggiato Padre Tuzzeo di una targa ricordo dove hanno scritto: “Un grazie speciale a Lei, Padre Tuzzeo, da chi ha visto crescere in questi anni. I suoi insegnamenti sono stati luce nel nostro cammino. Mussomeli 30 giugno 2021 – Con affetto I suoi ragazzi”. Non potevano mancare due paroline di Padre Tuzzeo che ancora una volta ha sottolineato che “ la comunità è stata fondamentale nella realizzazione della chiesa”. Al termine dell’incontro, nell’attigua nuova struttura oratoriale, gelati per tutti.