Lions Club Caltanissetta, donati alla Caritas quattro frigoriferi per la conservazione dei prodotti freschi

CALTANISSETTA – Nel pomeriggio del 30 giugno l’associazione Lions Club di Caltanissetta ha fatto visita agli empori della Caritas di Caltanissetta per donare quattro frigoriferi per la conservazione dei prodotti freschi. Alla consegna erano presenti per il Lions Club il Presidente Davide Vassallo, il Segretario, Michele Vitale e la Socia, Nadia Lionti. Per la Caritas il direttore Giuseppe Paruzzo, l’assistente spirituale della Caritas Diocesana di Caltanissetta Don Marco Paternò e diverse operatrici e diversi operatori della Caritas.

Con questa donazione per gli empori della Caritas di Caltanissetta sarà possibile distribuire alle famiglie in difficoltà non soltanto i prodotti a lunga conservazione ma anche i freschissimi.

La scelta dei prodotti per le famiglie si arricchisce e diventa sempre più creativa anche grazie alla donazione del Lions Club. Per questo la Caritas ha inserito a chiare lettere sui frigoriferi il merito del dono ricevuto. Una dimostrazione di gratitudine per aver contribuito a rendere la solidarietà ancora più dignitosa.

Da questo momento per la Caritas di Caltanissetta sarà possibile iniziare dei rapporti virtuosi con i supermercati della città e poter distribuire prodotti a breve scadenza, così da contrastare lo spreco di alimenti nella grande distribuzione e aiutare le famiglie della comunità, nella prospettiva di una solidarietà sempre più sostenibile. Questa donazione infatti si inserisce nel percorso già avviato con la collaborazione tra Cooperativa Etnos, Acli, e Croce Rossa per il recupero dei freschi.

Alla fine della visita è stata donata anche la pubblicazione dei 60 anni di nascita del Lions Club di Caltanissetta e il gagliardetto.