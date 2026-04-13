Sicilia, Figuccia(Lega): “Subito un vertice con Schifani e tutti i deputati per chiarezza politica e rilancio dell’azione di governo”

Palermo – Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, chiede la convocazione di un incontro con il presidente della Regione, Renato Schifani, esteso a tutti i deputati della maggioranza.“È necessario – dichiara Figuccia – aprire un confronto serio, trasparente e collegiale per fare il punto sulla situazione politica e amministrativa e per definire un piano di comunicazione efficace verso l’esterno, capace di raccontare con chiarezza ai cittadini il lavoro svolto dal Governo regionale”.Secondo il deputato, è fondamentale il coinvolgimento di tutti i parlamentari: “È giusto che l’intera coalizione, così come i singoli deputati, ci mettano la faccia. Ognuno deve assumersi la responsabilità delle scelte fatte e di quelle che saranno intraprese nei prossimi mesi”.Figuccia sottolinea inoltre la necessità di verificare le condizioni per proseguire l’azione di governo: “Abbiamo bisogno di capire, senza ambiguità, se esistono ancora le condizioni per andare avanti in maniera coesa e responsabile – prosegue -. Al di là di alcune imboscate in Aula, francamente di cattivo gusto, è arrivato il momento che ciascuno dica chiaramente cosa intende fare”.“Serve una riunione schietta – aggiunge – in cui si possa verificare concretamente come proseguire il percorso politico e amministrativo, con ogni singolo deputato chiamato a prendere posizioni ufficiali sulle attività svolte e su quelle da programmare nell’ambito del governo Schifani”.“Solo attraverso un’impostazione di questo tipo – conclude Figuccia – sarà possibile rafforzare l’azione della maggioranza e restituire ai siciliani un’immagine di serietà, unità e responsabilità”.