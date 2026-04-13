Posidonia a Menfi, mercoledì sopralluogo dei tecnici della Regione. Schifani: «Acceleriamo per ridurre disagi alla comunità»

Mercoledì 15 aprile i tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture saranno a Porto Palo di Menfi, in provincia di Agrigento, per un sopralluogo in vista degli interventi per la rimozione della posidonia accumulatasi sui fondali.

«Ho ascoltato le richieste arrivate dalla comunità e seguo da vicino le problematiche che i pescatori, e non solo, stanno affrontando a causa dell’accumulo della posidonia – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – Ho chiesto all’assessorato delle Infrastrutture di accelerare le procedure per risolvere questa problematica anche in vista dell’ormai vicina stagione estiva».

Per i primi interventi è previsto uno stanziamento di circa 400 mila euro.