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Caltanissetta. Stragi del ’92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appalti

Redazione

Caltanissetta. Stragi del ’92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appalti

Lun, 13/04/2026 - 18:06

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– La Procura di Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione di uno dei filoni d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell’indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto scatenare le strag

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