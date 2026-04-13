La Cooperativa ConSenso di Caltanissetta entra nel Registro ABAIT: riconosciuta ufficialmente come Ente di Formazione in ABA

Un traguardo storico per la Cooperativa Sociale ConSenso: da oggi la realtà nissena è ufficialmente inserita nel Registro degli Enti Formatori riconosciuti da ABAIT – Applied Behavior Analysis Italia, l’associazione nazionale che promuove, tutela e sviluppa le professioni legate all’Analisi del Comportamento (ABA).

Il riconoscimento da parte di ABAIT – organismo nato dalla fusione di ASSOTABA e SIACSA e punto di riferimento nazionale per la qualità della formazione ABA – certifica che ConSenso rispetta standard rigorosi, tra cui:

attività formativa ABA documentata da almeno cinque anni;

docenti qualificati e presenti nei registri professionali;

percorsi formativi conformi ai criteri tecnico scientifici stabiliti dall’associazione.

Per ConSenso questo riconoscimento rappresenta molto più di una certificazione: è la conferma del valore di un lavoro portato avanti con costanza, studio, confronto e dedizione verso le persone autistiche e le loro famiglie. Da oltre dieci anni la cooperativa è un punto di riferimento nel territorio nisseno per i disturbi del neurosviluppo, investendo in formazione, supervisione e interventi basati sull’Analisi del Comportamento Applicata.

L’ingresso nel Registro ABAIT arriva dopo anni di percorsi formativi strutturati, collaborazioni con professionisti qualificati e iniziative che hanno contribuito a diffondere nel territorio una cultura dell’intervento basato sull’evidenza scientifica.

Essere riconosciuti da ABAIT significa poter erogare percorsi formativi che rispondono agli standard nazionali per la formazione di:

Tecnici del Comportamento ABA;

Assistenti Analisti del Comportamento;

Analisti del Comportamento.

Significa anche garantire ai corsisti una formazione che rispetta criteri di qualità, trasparenza e coerenza con le linee guida internazionali dell’ABA.

Il riconoscimento rafforza ulteriormente il ruolo di ConSenso come realtà capace di generare impatto sociale, offrendo al territorio percorsi formativi qualificati e contribuendo alla crescita professionale di operatori, educatori, insegnanti e professionisti che lavorano nei contesti educativi e riabilitativi.

È un passo avanti che valorizza l’impegno dell’equipe multidisciplinare della cooperativa e che apre nuove opportunità per chi desidera formarsi in modo serio e certificato nel campo dell’Analisi del Comportamento Applicata.