Caltanissetta. Abilitati dieci nuovi Soccorritori in ambulanza della Croce Rossa Italiana

CALTANISSETTA. Si sono svolti presso la sede della Sala Formazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta gli esami di abilitazione del corso per Soccorritori in Ambulanza della Croce Rossa Italiana. La commissione d’esame presieduta dal presidente del Comitato CRI Santina Sonia Bognanni, con il direttore del corso Michele Liccardo, e dagli istruttori Marco Lacagnina, Nicolò Piave e Giuseppe Cumia, hanno sottoposto ad esame abilitativo i dieci volontari che oltre ad aver regolarmente frequentato le oltre 60 ore del corso di formazione hanno svolto ulteriori trenta ore in affiancamento ad equipaggi completi in servizio in eccedenza 118 e nelle assistenze sanitarie con ambulanza.

L’esame, ha visto dieci volontari svolgere una prova scritta con trenta domande a risposta multipla, un esame pratico sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze, nonché manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza. Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che superando questo difficile esame andranno a potenziare la forte schiera di volontari già presenti ed attivi nella Croce Rossa di Caltanissetta nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Il presidente sempre più orgoglioso del gruppo di volontari che a Caltanissetta ormai da qualche anno continuano a svolgere attività a favore dei vulnerabili nonché si prodigano quotidianamente in attività di formazione e soccorso, grandissimi i risultati raggiunti con la collaborazione di tutti gli istruttori che si alternano nella formazione sanitaria.

“In un periodo molto delicato – afferma Bognanni – ove i servizi di ambulanza per trasferimento pazienti, con il servizio Eccedenza 118, con le assistenze sanitarie sono sempre più frequenti, avere ulteriori volontari preparati e pronti ad intervenire è fondamentale per dare una immediata risposta ai cittadini che necessitano di assistenza, abbiamo di recente potenziato il nostro parco auto con ambulanze ed autovetture che sono utili per svolgere i servizi di assistenza, tutto frutto dell’instancabile opera dei volontari. Un forte ringraziamento a Michele Liccardo, direttore del Corso, a Marco Lacagnina, Giuseppe Cumia, Loris di Vita, Antonino Ariosto che hanno espletato, nella qualità di istruttori il corso di formazione, ed a tutta la commissione esaminatrice nonché ai docenti tutti sempre disponibili” I volontari che hanno superato l’esame sono: Filippo Cosentino, Angelo Ferro, Diego Greco, Maurizio Marin, Denise Pia Mistretta, Roberto Mrozek, Vincenzo Pennica, Anna Maria Rizzuto, Sandro Sardo, Giuseppe Mattia Vullo;