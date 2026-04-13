Scacchi, Filippo Licenziato (L’Alfiere Caltanissetta) trionfa al 38° CIG Under 18 di Marsala

CALTANISSETTA. Grande risultato per il giovane talento ennese Filippo Licenziato, che conquista il primo posto alla fase regionale del Campionato Italiano Giovanile Under 14, disputatasi a Marsala.

Il portacolori dell’ASD L’Alfiere si è imposto al termine di un torneo combattuto, che ha visto la partecipazione di ben 41 giocatori provenienti da tutta la regione. Con una prestazione solida e continua, Filippo Licenziato è riuscito a prevalere sulla concorrenza realizzando 5 punti su 6, confermando il suo costante percorso di crescita nel panorama giovanile.

Classe 2012, il giovane siciliano si sta mettendo in evidenza da tempo nei tornei regionali e nazionali, mostrando qualità tecniche e maturità agonistica sempre più rilevanti. Recentemente si è inoltre distinto al CIS 2026 di Scoglitti, dove ha offerto prestazioni di rilievo contribuendo al buon andamento della sua squadra in Serie C.

Buone indicazioni arrivano anche dal settore più giovane: tra gli Under 12 si è messo in luce Lorenzo Lo Conte, che ha chiuso al 27° posto su 42 partecipanti con un bottino di 2,5 punti su 6. Un risultato che rappresenta un’esperienza importante nel suo percorso di crescita e che lascia intravedere margini di miglioramento per il futuro.

Il successo di Marsala migliora il già prestigioso terzo posto ottenuto lo scorso anno da Maria Lalomia nella categoria Under 16, confermando la crescita e la continuità dei risultati del vivaio dell’ASD L’Alfiere.

I risultati di Marsala rappresentano un importante traguardo personale e un motivo di orgoglio anche per l’ASD L’Alfiere, che continua a distinguersi nella formazione e valorizzazione dei giovani scacchisti. Un sentito ringraziamento va infine alle famiglie, il cui supporto costante si rivela fondamentale per la crescita sportiva e personale dei giovani atleti.