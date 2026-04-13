Caltanissetta. ‘A Scinnenza: modifiche temporanee alla circolazione veicolare e degli autobus

Si svolgeranno venerdì 17 aprile 2026 le sacre rappresentazioni “Il Pretorio”, “A Scinnenza” e “La Resurrezione”, inizialmente programmate da A.Te.Pa. per martedì 31 marzo 2026 nelle vie del centro cittadino, e rinviate a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e di garantire la sicurezza della circolazione, sia veicolare che pedonale, il Comandante della Polizia Municipale Raffaele Campanella, con l’ordinanza n. 133 del 12/04/2026 ha ritenuto necessario adottare idonei provvedimenti di disciplina del traffico mediante l’istituzione di obblighi e divieti nelle vie e piazze interessate dai percorsi processionali, nonché in quelle limitrofe.

È stato disposto dunque:

Dalle ore 08:00 del 16 aprile alle ore 22:00, o fino a cessate esigenze, del 17 aprile:

– l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata, in Via Cavour, nel tratto di strada sottostante la scalinata Silvio Pellico e in Via Crispi, in tutta la piazzetta sovrastante la scalinata Silvio Pellico, per consentire il montaggio del palco della flagellazione e montaggio delle scenografie del Processo, nonché la sospensione temporanea della circolazione pedonale nella scalinata Silvio Pellico.

Venerdì 17 aprile 2026:

Dalle ore 15:00 a cessate esigenze, l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata, in:

– tutta l’area di Largo Badia;

– Corso Vittorio Emanuele, da via Cavour a Via Medaglie D’Oro;

– Via Cavour ambo i lati, da Via G. Alessi a Corso Vittorio Emanuele;

– Via G. Alessi, da Via Elena a Via Cavour;

– Via N. Colajanni, in ambo i lati, dalla stradella di collegamento con Via Rochester a Via Cavour;

– Corso Umberto I, da Via Re d’Italia a Via Maddalena Calafato;

– Via Redentore, da Corso Umberto I a Via Gramsci;

– Via Maddalena Calafato, da Via Redentore al civico 60 di Via Maddalena Calafato;

– Piazza Pirandello, in ambo i lati, da Via Imera a Corso Umberto I.

Dalle ore 15:00 a cessate esigenze, la sospensione della circolazione pedonale nella scalinata di Piazza Luigi Capuana.

Dalle ore 18:15, e comunque all’occorrenza, e fino a cessate esigenze, la sospensione della circolazione veicolare in:

– Largo Badia;

– Corso Vittorio Emanuele, da Via XX Settembre a Via Paolo E. Giudici;

– Piazza Garibaldi;

– Via Pugliese e Giannone;

– Via Cavour, da Via G. Alessi a Corso Vittorio Emanuele;

– Via G. Alessi, da Via Elena a Via Cavour;

– Via N. Colajanni, dall’intersezione con la strada di collegamento con Via Rochester a Via G. Alessi;

– Corso Umberto I, da Corso Vittorio Emanuele a Via Redentore;

– Via Redentore, da Via Maddalena Calafato a Via Messina;

– Via Maddalena Calafato, da Via Redentore a Via Imera;

– Piazza L. Capuana;

– Piazza Pirandello, da Via Imera a Corso Umberto I.

Qualora le esigenze connesse allo svolgimento della processione lo rendano necessario, gli operatori della Polizia Municipale potranno disporre l’anticipazione o il posticipo della chiusura e/o della riapertura al traffico veicolare dei singoli tratti stradali indicati nella presente ordinanza.

Gli stessi potranno inoltre adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno al fine di garantire un’adeguata disciplina della circolazione nelle vie direttamente interessate dalla processione e in quelle limitrofe.

ITINERARI DEGLI AUTOBUS

Giorno 17 aprile 2026, dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione

LINEA 1 Capolinea Stazione FF.SS. – Via Elena – Via Kennedy – Via Tricomi – Via Sallemi – Via Rosso di S.Secondo – Via Piave – Viale Trieste – Via Messina – Via Paladini – Via di Santo Spirito – Via Xiboli – Santa Barbara – Via Xiboli – Via di Santo Spirito – Via Paladini – Via Borremens – Via F. De Roberto – Via De Amicis – Via Libertà – Via De Nicola – V.le Della Regione – Bivio Sant’Elia – Via Leone XIII – Via Catania- Via Rosso Pagina 3/3 di San Secondo – Stazione FF.SS.

ALTRE LINEE Capolinea Stazione FF.SS. – Via Elena – Via Kennedy – Via Tricomi – Via Sallemi – Via Rosso di San Secondo – Prosecuzione secondo il percorso assegnato.

Per effetto delle superiori modifiche dei percorsi dei bus urbani, è consentita la svolta a sinistra, esclusivamente agli autobus che provenienti da Via Sallemi si immettono in Via R. S. Secondo.