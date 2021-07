La Consulta gelese per la disabilità ringrazia l’amministrazione comunale per gli impegni assunti per risolvere i problemi.

E’ risultata proficua la riunione che s’è svolta nella stanza del Sindaco del Comune di Gela sul tema legato alle disabilità nel territorio. Lo ha reso noto il presidente della Consulta Gelese per la Disabilità, avv. Livio Rocco Aliotta. All’incontro erano presenti i rappresentanti della Consulta Gelese per la Disabilità, il Sindaco Avv. Lucio Greco, l’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Ivan Liardi, quello ai Servizi Sociali Avv. Nadia Gnoffo, il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Sammito ed il Dirigente ai Lavori Pubblici Arch. Tonino Collura.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le questioni attinenti a: 1) mancata attivazione del Tavolo Tecnico Distrettuale sulla Disabilità, 2) trasporto pubblico locale, 3) questione inerente la mancata apertura del Centro Diurno per l’Autismo di via Ascoli e la mancata erogazione dei PAI (ex legge n.328/2000) (4) .

Per quel che concerne il punto 1) l’Assessore Gnoffo, secondo quanto riferito dal presidente della Consulta Gelese per la Disabilità, ha assunto formalmente innanzi ai presenti l’impegno ad attivare il predetto Tavolo entro e non oltre 1 mese. Riguardo al Trasporto Pubblico Locale attualmente inaccessibile a causa della presenza di barriere architettoniche l’Assessore Liardi unitamente al Dirigente hanno assunto l’impegno a verificare la possibilità di attivare un percorso alternativo privo di barriere architettoniche e, quindi, accessibile a tutti.

Delucidazioni sono state chieste anche riguardo alla mancata apertura del Centro Diurno per l’Autismo di via Ascoli, chiarimenti necessari dopo le recenti dichiarazioni del Direttore Generale dell’Asp Caltanissetta. A tal proposito smentendo quanto dichiarato dall’ Ing. Caltagirone sia l’Assessore Gnoffo che il Sindaco Greco hanno dimostrato con documentazione alla mano l’avvenuto rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni di legge. A tal proposito l’Assessore Gnoffo ha assunto l’impegno a contattare prontamente il Direttore Generale dell’Asp al fine di reclamare una data certa entro la quale poter finalmente avviare il predetto Centro Diurno. Il Sindaco ha, quindi, assunto l’impegno a vigilare riguardo la predetta apertura supportando tutte le iniziative della Consulta riterrà necessarie per sollecitare la predetta apertura.

Con riferimento ai PAI l’Assessore Gnoffo preso atto dell’attuale inerzia della Commissione UVD ha dichiarato di aver già richiesto la sostituzione dei componenti dell’attuale Commissione e la volontà di sollecitare, questa volta anche per il tramite delle vie formali, l’attivazione della predetta Commisione necessaria per il rilascio dei Piani di Assistenza Individualizzati.

“La Consulta – ha concluso Aliotta – prende atto degli impegni assunti dall’amministrazione Comunale e ringrazia gli intervenuti ed il Sindaco per l’incontro chiarificatore ed al contempo esprime il proprio apprezzamento per il formale impegno assunto dal Sindaco Greco il quale si è fatto carico di vigilare personalmente riguardo la concreta attivazione dei predetti servizi nei modi e nei tempi concordati.