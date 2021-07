Euro 2020, Ucraina-Inghilterra a Roma: annullati tutti i biglietti venduti ai residenti in UK

Blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di giovedì 1 luglio e annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalla mezzanotte del 28 giugno. Questa la decisione della Uefa, su proposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, per quanto riguarda la sfida tra Ucraina e Inghilterra, in programma il 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e valida per i quarti di finale di Euro 2020. Una decisione volta limitare i rischi sanitari legati all’arrivo in Italia di migliaia di tifosi da Londra, dove i contagi da Covid-19 sono in deciso aumento ormai da diverse settimane.

Si tratta dunque di un protocollo connesso al contenimento dell’emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all’evento sportivo, messo a punto anche sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, coordinate dal capo della polizia Lamberto Giannini. Si fa riferimento in particolare alll’attuale regime regolatorio riguardante coloro che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni, per i quali è prevista una quarantena di cinque giorni all’arrivo in Italia.