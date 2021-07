Euro 2020: Italia in finale, battuta la Spagna ai rigori

L’Italia va in finale a Euro 2020. Nella semifinale di Wembley, ha battuto la Spagna 5-3 dopo i rigori.

I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1, cosi’ come i supplementari (reti di Chiesa e Morata).

Questa la sequenza dei rigori: Locatelli (parato), Dani Olmo (alto), Belotti (gol), Gerard Moreno (gol), Bonucci (gol), Thiago Alcantara (gol), Bernardeschi (gol), Morata (parato), Jorginho (gol).

“Ora ne manca una. Il fatto è che adesso abbiamo 4 giorni per recuperare poi vediamo cosa accadrà.

Sapevo che sarebbe stata una partita dove c’era da soffire, abbiamo avuto un po di difficoltà avevamo speso tanto nell’ultima partita. Dopo l’1-0 pensavo di fare il 2-0, nel finale dei 90′ eravanmo in difficoltà. Nei supplementari meno”.

Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, a Sky Sport, dopo la vittoria sulla Spagna.

“Ora mi voglio godere questo momento, dedichiamo la vittroia a Spinazzola che ci ha mandato un messaggio prima della partita.

Morata? Con i preparatori dei portieri, guardiamo tutto ma c’è anche istinto”. Così Gigio Dinnarunnma, portiere dlla Nazionale, visibilmente commosso al termine del match.

“Provo una gioia Indescrivibile – ha proseguito -Abbiamo affrontato una grande Spagna, sono fortissimi, pero’ quest’Italia ha un cuore grandissimo, non molla niente. Abbiamo sofferto fino alla fine senza mollare di un centimetro e alla fine e’ andata bene.

Ero sereno perche’ sapevo che potevo aiutare la squadra che e’ stata fantastica. Ringrazio tutti, la gente, noi che ce l’abbiamo messa tutti, aggiunge.

Sulla finale invece non si sbilancia: “Sono troppo scaramantico, non parlo. Mi godo la serata e solo da domani inizieremo a pensarci”.

“E’ stata la partita piu’ difficile che abbia mai giocato”. Lo ammette Leonardo Bonucci, dopo la qualificazione alla finale di Euro 2020 con la vittoria ai rigori sulla Spagna.

“Complimenti alla Spagna. Ancora una volta questa squadra ha dimostrato la resilienza che contraddistingue noi italiani. E’ una gioa sofferta e quindi ancora piu’ bella. Adesso manca quel centimetro e bisogna recuperare per fare l’ultimo passo.

Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo essere qui tra cinque giorni con la stessa cattiveria per vincere questa coppa che ci manca da 50 anni”.

“I giorni sono pochi per recuperare, in questa stagione abbiamo giocato ogni tre giorni, saremo al massimo per la finale. Dedichiamo questa vittoria a Spinazzola”. Così Federico Chiesa, attaccante della nazionale, a Sky Sport, eletto miglior giocatore del match.