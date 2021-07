Euro 2020, Inghilterra: abituati a giocare senza il nostro pubblico

“Sarà un’esperienza diversa per noi, ma i nostri giocatori sono abituati a giocare tutta la stagione senza tifosi e a dover creare la propria atmosfera. In quei momenti servono leader in campo. e abbiamo alcuni ottimi leader nella nostra squadra, quindi non ci importa troppo. Sappiamo che è uno stadio fantastico in cui giocare, un luogo fantastico, un’arena fantastica e storica e non vediamo l’ora”.

Così Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani sera all’Olimpico contro l’Ucraina, in merito al fatto che la nazionale inglese giocherà senza il sostegno del pubblico di Wembley.