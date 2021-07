Da Caltanissetta a Sciacca: numero unico multilingue per l’intero distretto turistico

Un numero unico multilingue per fornire informazioni turistiche sull’intero territorio distrettuale che va da Sciacca a Caltanissetta sino a Riesi e Butera.

Il sistema informativo integrato del Distretto Turistico Valle dei Templi si arricchisce di un nuovo fondamentale strumento: un numero telefonico unico dal quale attingere informazioni complete ed esaustive non solo su Agrigento e la Valle dei Templi, ma anche su tutte le altre attrattive del territorio e su come raggiungerle.

Il numero è il 3270462993

A garantire un’eccellenza del servizio sarà la collaborazione di due veterani delle guide turistiche, Claudio Castiglione e Salvatore Varisano, rispettivamente vicepresidente e segretario del Consorzio Turistico Valle dei Templi.

Il numero, che sarà facilmente reperibile su internet, è presente anche in sovraimpressione sulle immagini delle attrattive del territorio che si avvicendano sul monitor informativo collocato dal Distretto all’ingresso Giunone della Valle dei Templi.

“L’iniziativa scaturisce dal fatto che, con rammarico, abbiamo dovuto rilevare come per i turisti fosse complesso reperire informazioni puntuali e precise, specie in lingua inglese – spiega Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi -.

Infatti, i tanti siti internet spesso recano informazioni obsolete. Per i viaggiatori è importante poter interagire con una persona che possa aiutarli in modo personalizzato. Un ringraziamento è quindi doveroso a Castiglione e Varisano che, attraverso la loro generosa disponibilità, da oggi forniranno un basilare servizio turistico al territorio”.