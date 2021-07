Covid, Sicilia: preoccupa la crescita del numero di positivi nell’ultima settimana

Non solo a Caltanissetta sta aumentando il numero di positivi al Covid 19 ma in tutta la Sicilia.

A preoccupare per il trend in crescita è la velocità del contagio in caso di variante Delta e il numero di ingressi in terapia intensiva.

A renderlo noto è il Comune di Palermo sulla base dei dati diffusi ieri dal dipartimento della Protezione civile. “La settimana appena conclusa ha fatto registrare un preoccupante incremento dei nuovi positivi e degli ingressi in terapia intensiva, mentre sono diminuiti i ricoverati e le persone decedute”, dice Girolamo D’Anneo dell’ufficio statistica del Comune. In particolare, i nuovi positivi in Sicilia sono 813, il 36 per cento in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 3,7 per cento.

E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall’1 per cento all’1,5 per cento, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 3.650, 87 in più rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.504 (99 in più rispetto a sette giorni fa) e i ricoverati sono 146, di cui 17 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 12 unità (i ricoverati in terapia intensiva, invece, sono aumentati di 2 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 9 nuovi ingressi in terapia intensiva (+200 per cento rispetto ai 3 della settimana precedente)”.

La statistica evidenzia che “il numero dei guariti (223.648) è cresciuto di 1.008 unità rispetto alla settimana precedente.

La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,9 per cento (come domenica scorsa) e il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 11 (la settimana scorsa 16)”.

Complessivamente le persone decedute sono 5.992 e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6 per cento (come ormai dal 17 aprile) e i ricoverati complessivamente rappresentano il 4,0 per cento degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5 per cento)”.