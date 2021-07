Carceri, Antigone: tasso di affollamento ufficiale del 105,6%

Il numero di persone detenute, al 30 giugno scorso, si attesta a 53.637, di cui 2.228 donne (4,2%) e 17.019 stranieri (32,4%), per 50.779 posti ufficialmente disponibili e un tasso di affollamento ufficiale del 105,6%.

Lo rileva l’associazione Antigone nel suo rapporto di meta’ anno sulle carceri italiane, sottolineando tuttavia che “il reale tasso di affollamento nazionale e’ superiore a quello ufficiale in quanto a meta’ giugno 2021 i posti effettivamente disponibili erano 47.445 per un tasso di affollamento reale del 113,1%”.

Fra gli istituti, si legge ancora nel dossier presentato oggi, sono evidenti alcune importanti differenze riguardanti le presenze. Se ne contano 117 su 189 con un tasso di affollamento superiore al 100%, mentre 54 hanno un affollamento fra il 100% e il 120%, 52 si trovano nella fascia fra il 120% e il 150% e, infine, 11 istituti hanno un affollamento superiore al 150%. I cinque peggiori per sovraffollamento risultano essere i penitenziari di Brescia (200%), Grosseto (180%), Brindisi (170,2%), Crotone (168,2%) e Bergamo (168%).

Rispetto a un anno fa (fine giugno 2020), la popolazione detenuta e’ diminuita in 11 regioni (Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle D’Aosta), si e’ mantenuta pressoche’ stabile in 3 (Basilicata, Calabria e Friuli Venezia Giulia) e aumentata in 6 (Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Trentino Alto Adige e Veneto).

Rispetto al 31 dicembre 2020 invece, la situazione e’ molto diversa: sono solo 5 le regioni in cui i detenuti sono diminuiti (Basilicata, Lazio, Piemonte, Sardegna e Toscana), 8 quelle in cui e’ rimasta stabile (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta e Veneto) e 7 quelle in cui e’ aumentata (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Umbria).