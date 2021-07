Caltanissetta vicenda Pro Nissa. Matilde Falcone: “Dispiaciuta per la mancata iscrizione”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Apprendo con grande dispiacere che la Società Pro Nissa Futsal non ha iscritto la propria squadra al campionato di riferimento . Sono perfettamente a conoscenza dei sacrifici enormi che i Soci hanno sostenuto, a tutti i livelli, economici e organizzativi per fare andare avanti con Onore la squadra. Purtroppo tali sacrifici non hanno trovato riscontro , presso chi avrebbe dovuto invece provvedere a mettere a disposizione della squadra gli impianti sportivi confortevoli e a norma.

Questo ha influito negativamente sulla scelta estrema operata in questi giorni da Savio Ferreri e Carmelo Milazzo. Esprimo molto rammarico sia come consigliere comunale che come presidente della settima commissione consiliare, che in questi giorni, ha audito la classe dirigente della Pro Nissa Futsal per aiutare tramite la disponibilità di tutti i componenti consiglieri comunali componenti della commissione, in qualche modo la permanenza della squadra in campionato.

Purtroppo, devo evidenziare che se si fosse intervenuti a tempo debito, oggi la storia sarebbe diversa. Infatti, se si fossero spesi i 150.000€ inseriti in bilancio dal 2016 , per i quali fu concesso un prestito dal Credito Sportivo , con apposito progetto, in favore della ristrutturazione del Pala Milan , non ci sarebbero stati problemi di sorta. Invece ci troviamo difronte ad un’ulteriore sconfitta dello Sport. Credo sia arrivato il momento di iniziare una seria e concreta discussione sugli impianti sportivi nisseni, non si può attendere oltre.

Inserisco nella programmazione ,anche l’utilizzo del Pala Carelli che non può essere adibito ad una sola disciplina. Ricordo a me stessa e a tutti i milioni di euro spesi per la costruzione e la ristrutturazione dell’impianto che era un gioiello ma che adesso necessita di una profonda ristrutturazione. Mi auguro che nei giorni a seguire si possa aprire un profondo dibattito e confronto tra le associazioni nissene affinché possa alzarsi una sola voce , univoca e forte in favore dello sport per tutti i nisseni .

Matilde Falcone Consigliere Comunale. Presidente Settima Commissione Consiliare Permanente