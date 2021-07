Caltanissetta: Sindaco Gambino perde consenso e si piazza all’88esimo posto nella classifica nazionale

La classifica ‘Governance Poll 2021’, realizzata da Noto Sondaggi per ‘Il Sole 24 Ore’ e traccia una classifica di gradimento nella quale include anche il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino.

La classifica non sorride nemmeno ai sindaci delle due principali città siciliane: Pogliese e Orlando vengono fuori a pezzi dal sondaggio che prevedeva la domanda: “Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”.

L’indice di gradimento per Pogliese, eletto nel 2018, è crollato di 22,3 punti percentuali rispetto al consenso registrato al momento dell’elezione, passando dal 52,3 al trenta per cento.

Orlando, dal canto suo, riconfermato nel 2017 a Palazzo delle Aquile, è sceso dal 46,3 al 39 per cento.

La città capoluogo di provincia con l’indice di gradimento più alto nei confronti del proprio sindaco è Messina, dove però anche il vulcanico Cateno De Luca deve fare i conti con un calo di consenso: un -8,8% che dai 65,3 punti percentuali lo fa scendere a 56,5 scivolando in 29esima posizione.

“De Luca – scrive il quotidiano – perde quasi 11 punti rispetto allo scorso anno”.

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino passa dal 58,9% al 49% e si piazza all’88esimo posto.

Sei posizioni più in alto la fascia tricolore di Siracusa, Francesco Italia, eletto nel 2018 e passato dal 53 al 49 per cento.

Lieve flessione anche per Peppe Cassì, eletto nel 2018 e sceso di 3,1 punti percentuali: dal 53,1 al 50 per cento. Cassì è 72esimo nella classifica de ‘Il Sole 24Ore’.

Alla posizione numero 47 c’è Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna eletto nel 2020: anche per lui una leggera flessione dal 58,3 al 55 per cento. La trentanovesima posizione è occupata da Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento dal 2020: per lui un calo dal 60,4% al 56%.

Due posizioni più in alto c’è Giacomo Tranchida, che dal 2018 guida il Comune di Trapani: anche per lui un calo netto dell’indice di gradimento, con un crollo di 14,7 punti percentuali che lo fa passare dal 70,7 al 56 per cento.