Caltanissetta Protagonista, Petrantoni: “20 luglio riapre campetto in via Dalmazia. Ora intitoliamo a Michele Talluto”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La data del 20 Luglio è ufficiale, il campetto di Via Dalmazia, sarà finalmente aperto e restituito ai giovani nisseni! Una notizia bella ed emozionante per il sottoscritto e per tutti i miei coetanei che in quel campetto hanno trascorso gran parte della propria adolescenza e della loro gioventù. Sentiremo nuovamente, dopo tantissimi anni, rimbalzare il pallone a spicchi e ci esalteremo nel vedere fare canestro per le infinite partite di basket tra i tanti ragazzi che lo utilizzeranno.

Sono in cuor mio felice ed orgoglioso nell’aver contribuito, sebbene nel ruolo di Consigliere Comunale, per questa agognata riapertura. In questi lunghi 7 anni le interrogazioni consiliari , le sollecitazioni alle amministrazioni che si sono succedute, le varie interlocuzioni, non sono state vane. Sono altresì contento che l’attuale amministrazione comunale ha ascoltato e messo in atto i consigli che il sottoscritto e il gruppo di Caltanissetta Protagonista ha umilmente suggerito, come si può evincere anche nell’ultima interrogazione Consiliare presentata in Maggio.

Rendere l’accesso libero al campetto a chiunque volesse giocare a basket, ad esempio, è stato da sempre un obiettivo fondamentale per il sottoscritto, perché così è stato concepito quell’impianto di quartiere e così è giusto che torni ad essere. Mi auguro che a breve potremmo intitolare questo campetto alla memoria del compianto Michele Talluto, cestista che sotto quei canestri ha trascorso anni meravigliosi con tutti noi, purtroppo prematuramente scomparso per un incidente subacqueo qualche anno fa. Sarebbe per me riuscire ad adempiere ad una promessa fatta nel lontano 2004.

Salvatore Petrantoni