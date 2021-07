Caltanissetta, Lions Club dona all’emporio della Caritas 4 frigoriferi

L’associazione Lions Club Caltanissetta ha donato 4 frigoriferi per la conservazione dei prodotti freschi alla Caritas Diocesana di Caltanissetta.

” Con questa donazione – hanno commentato i referenti dell’emporio solidale Diocesano – sarà possibile per i nostri empori distribuire alle famiglie in difficoltà non soltanto i prodotti a lunga conservazione ma anche i freschissimi. La scelta dei prodotti per le famiglie si arricchisce e diventa sempre più creativa”.

La scelta di scrivere in evidenza su ciascun frigorifero il logo del Club service, per la Caritas, è un’opportunità per sottolineare il merito dei soci che si prendono cura di chi ha necessità rendendo la vita del prossimo “più dignitosa”.

“Da questo momento – hanno concluso dalla Caritas – sarà possibile anche iniziare dei rapporti virtuosi con i supermercati della città e poter distribuire prodotti a breve scadenza, così da contrastare lo spreco di alimenti nella grande distribuzione e aiutare le famiglie della nostra comunità”.