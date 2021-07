Bompensiere, sottoscritto protocollo tra Comune e Croce Rossa

Continua senza sosta l’opera della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta sui territori di competenza dell’ambito del comitato stesso. Nella giornata del 29 luglio il Presidente Nicolò Piave accompagnato dal Vice Presidente del Comitato Laura Russo ha sottoscritto a Bompensiere il protocollo d’intesa per le attività di Croce Rossa da svolgere sul territorio di competenza del referente locale Salvatore Saia, detto Totino, nominato già da tempo referente del nascente gruppo di Bompensiere. Alla presenza del Sindaco di Bompensiere Virciglio Salvatore, dell’ assessore Anelli Rosamaria, ed i consiglieri comunali Raimonda Falletta e Marotta Giosuè, la sottoscrizione dell’atto con validità triennale che regolamenta i rapporti tra l’associazione Croce Rossa ed il comune, e contestualmente concede locali idonei per lo svolgimento delle attività sociali e socio sanitarie a favore dei cittadini di Bompensiere.

La convenzione, stipulata ai sensi del D.lgs. 178/2021 della durata di trentasei mesi, giusta delibera di giunta n°36 del 16 luglio 2021, pone in campo una serie di collaborazioni che la Croce Rossa effettuerà e permetterà agli enti firmatari di individuare procedure, modalità di contatto e di collaborazione e di promuovere percorsi integrati a partire dai servizi sociali territoriali, sviluppare progetti, attraverso finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, che coinvolgano le diverse componenti sociali ed istituzionali del territorio e che abbiano come riferimento il territorio e le sue problematiche, svolgere servizi sociali, sanitari e di protezione civile in favore della popolazione di Bompensiere, in particolare l’attivazione di un corso di reclutamento per volontari che avrà inizio a Settembre 2021.

L’attuazione della convenzione favorirà l’integrazione dei cittadini del territorio attraverso attività di promozione sociale, volontariato, partecipazione a corsi di formazione, convegni e manifestazioni pubbliche e private, nonché attraverso la somministrazione diretta di aiuti economici ed alimentari, nonché sostegno psicologico, educativo e socio – sanitario a soggetti fragili del territorio; Il Comune di Bompensiere dalla sua parte fornisce gratuitamente una sede amministrativa e logistica sita in Via Luigi Pirandello (ex edificio scolastico Scuola Materna). Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco e dai componenti della municipalità presenti per il traguardo raggiunto e per l’inizio di un percorso condiviso con l’associazione di volontariato più grande d’Italia che sarà presente anche nel piccolo territorio nisseno.

“Ringrazio tutta l’amministrazione comunale – dice Nicolò Piave presidente della Croce Rossa – che con grande spirito di collaborazione ha inteso intraprendere un percorso condiviso e virtuoso che porterà tra qualche tempo ad avere volontari di Croce Rossa direttamente sul territorio di Bompensiere, paese di 500 anime dell’entroterra nisseno ove la CRI dovrà svolgere quel ruolo che il legislatore ha inteso affidare tramite il decreto legislativo 178/2012 e che il comitato nisseno porta avanti con impegno e sacrificio quotidiano.

Nell’anno 2020 la Croce rossa nissena ha svolto 15000 ore di volontariato, ed una parte di queste anche nel territorio di Bompensiere tra le attività del tempo della gentilezza e tramite l’assistenza all’Azienda Sanitaria Provinciale per le USCA e Vaccinazioni. Nel prossimo consiglio direttivo del comitato sarà deliberata l’attivazione del corso di reclutamento congiunto con Serradifalco e Bompensiere, lo stesso sarà svolto in modalità mista tra On Line e presenza per facilitare l’apprendimento ed accorciare le distanze. La direzione del corso sarà affidata al direttore Giuseppe Di Vanni, in possesso del titolo di direttore dei corsi. (Nella foto da sinistra: Laura Russo, Salvatore Saia, Nicolò Piave e Salvatore Virciglio)