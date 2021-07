AstraZeneca: turbo ai ricavi col vaccino nel I semestre, +23% a 15,5 mld di dollari

Nel primo semestre AstraZeneca ha registrato una crescita dei ricavi pari al 23% a 15,540 miliardi di dollari; nel solo secondo trimestre, i ricavi sono aumentati del 31% a 8,220 miliardi di dollari. Escluso il contributo del vaccino pandemico Covid-19,il fatturato e’ aumentato del 14% nel semestre e del 17% nel trimestre. Fattori come la recente acquisizione di Alexion Pharmaceuticals supportano la transizione dell’azienda verso una crescita sostenibile a lungo termine.

“Astrazeneca – ha affermato l’amministratore delegato Pascal Soriot – ha avuto un altro periodo di forte crescita grazie alle solide prestazioni in tutte le regioni e aree. Di conseguenza, abbiamo realizzato un ulteriore aumento degli utili, supportato i lanci in corso e continuato il nostro investimento in ricerca e sviluppo”.

In particolare Alexion “ci permettera’ di migliorare la nostra pipeline, estendendo la presenza dell’azienda nelle malattie rare e nell’immunologia. Dopo il successo dell’acquisizione di Alexion, oggi aggiorniamo la nostra guidance per l’intero anno 2021; i nostri obiettivi a lungo termine per accelerare la scoperta scientifica, investire per una crescita sostenibile e offrire maggiori benefici ai pazienti rimangono invariati”. Com-Sim