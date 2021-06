Sommatino: Forza Italia torna su posteggi per disabili e barriere architettoniche e chiede maggiore inclusione

Forza Italia sezione di Sommatino da sempre sensibile al tema dei disabili e portatori di handicap propone ancora una volta all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente nel voler predisporre un piano di interventi per la realizzazione di aree di sosta , marciapiedi con scivoli e di dotare tutte le infrastrutture comunali di opere per l’abbattimento di barriere architettoniche.

A seguire la nota con le proposte del commissario cittadino:

“Più volte abbiamo formulato proposte per la realizzazione di aree di sosta per disabili presso l’ASP di Sommatino ( cassa mutua),naturalmente la platea di questo servizio va allargato a tutte quelle persone che hanno difficoltà ( anziani, mamme in gravidanza o che portano in giro i propri figli aal’interno dei passeggini e per tutte quelle categorie di persone che ne possano usufruire al meglio).

Questo renderebbe la nostra comunità molto più evoluta, civica e sensibile a tale problematica.

Il piano di interventi va realizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche non solo nelle strutture comunali vedi palazzo municipale, cimitero e scuole, ma anche nei luoghi di maggiore afflusso come il piazzale padre Pio , dove ad oggi non esiste un solo parcheggio destinato alla categoria.

Sarebbe meglio potere aggiungere strisce pedonali e dorsi artificiali per rallentare la velocità.

All’interno del parco Borsellino proponiamo la realizzazione di bagni pubblici funzionanti per i portatori di handicap e non, custoditi e video sorvegliati in modo da evitare atti di vandalismo ed inciviltà.

La realizzazione di “queste opere “è favorita dal fatto che il comune usufruirà dell’opera di cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza , che presteranno la propria manodopera al comune di Sommatino attraverso i cantieri scuola, così come gia proposto da Forza Italia tramite il suo commissario cittadino Gianluca Infuso”.