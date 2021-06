Sicilia, furibonda lite tra parenti: tenta travolgere il cognato ma lui lo accoltella, arrestati

Una lite familiare tra cognata arrivata quasi all’omicidio. Questo l’epilogo della vicenda registrata dai carabinieri di Palagonia (Catania), i quali hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di 29 anni per tentato omicidio, violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e lesioni personali, insieme a un 28enne, responsabile di lesioni personali aggravate.

In via Vittorio Emanuele, i due cognati (il 29enne è convivente con la sorella del 28enne), dopo un litigio per disaccordi familiari, avvenuto dai finestrini delle rispettive auto, sono passati alle violenze. Il 29enne ha tamponato violentemente il veicolo dove a bordo, oltre al cognato e alla consorte, era presente il figlio di 9 anni della coppia.

L’uomo ha tentato più volte di travolgere il rivale, nel frattempo sceso dalla macchina. La vittima, scampato il pericolo, ha impugnato un coltello, sferrandogli attraverso il finestrino dell’auto diversi fendenti. Dopo l’intervento dei carabinieri, il 29enne è stato portato all’ospedale di Caltagirone dove i medici del pronto soccorso gli hanno applicato 43 punti di sutura, mentre il figlio del 28enne, a causa del primo violento impatto, ha riscontrato un trauma cranico minore.

Il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il 29enne è stato portato nel carcere di Ragusa.