Sicilia: finanziamenti per rigenerazione urbana. Caltanissetta tra i Comuni beneficiari

“Molti comuni siciliani potranno beneficiare dello stanziamento da 280 milioni di euro per la rigenerazione urbana e la transizione verde destinato alle citta’ fra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di Provincia con meno di 50 mila abitanti, ev cio’ grazie a un emendamento che con la collega Urania Papatheu abbiamo presentato alla legge di conversione del cosiddetto decreto Fondone e che e’ stato approvato dall’Aula del Senato”.

Cosi’ Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia a Madama e portavoce azzurra in Sicilia. “Comuni come Bagheria, Messina, Siracusa, Marsala, Gela, Ragusa, Trapani, Vittoria, Caltanissetta, Agrigento, Modica, Acireale, Mazzara del Vallo ed Enna – ha aggiunto – potranno beneficiare di queste risorse.

Un investimento straordinario che, grazie anche all’attenzione del Ministro Carfagna, e’ stato inserito nella programmazione del Fondo di sviluppo e coesione. Un’occasione unica per l’Isola e per il Mezzogiorno, per cambiare il volto delle sue bellissime citta'”.