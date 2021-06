Sicilia, Drago (FdI): “Ok ai vaccini in vacanza ma prima si colmino le falle negli Hub

“Fare i vaccini ai turisti va bene, ma prima occorrerebbe potenziare il servizio laddove é già carente. Bene quindi predisporre per i villeggianti la possibilità di ricevere la seconda dose in vacanza, una mossa che sicuramente agevolerà il turismo, ma è necessario, a mio avviso, che prima si vadano a colmare le falle che ci sono in molti ospedali del territorio dove ad oggi ancora si registra una pessima organizzazione.

Ciò, ovviamente, non toglie che esistano, ad esempio a Catania, variegati esempi virtuosi, come il Policlinico “Gaspare Rodolico” o altri hub vaccinali, come quello al mercato ortofrutticolo. In vista dell’estate è fondamentale ci sia un ordine calcolato e non si generi nessun tipo di confusione. La campagna vaccinale per funzionare ha bisogno del massimo rigore”.

Lo scrive in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago.