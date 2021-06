Serradifalco. Piazza Vittorio Emanuele diventerà un salotto cittadino come piazza San Leonardo.

SERRADIFALCO. Piazza Vittorio Emanuele è destinata a diventare in periodo estivo un salotto cittadino grazie alla destinazione dei fondi regionali della Democrazia partecipata. La commissione comunale per la valutazione dei progetti ha destinato i 4 mila euro dei fondi per la Democrazia partecipata per la realizzazione della proposta progettuale avanzata dall’Usef, di cui è presidente Salvatore Augello, per l’acquisto di arredamento urbano al fine di qualificare ed arricchire piazza Vittorio Emanuele con salottini, tavoli e poltroncine.

Si tratta di un’esperienza già sperimentata con successo nella vicina piazza San Leonardo. In questo modo le due piazze del paese, con i fondi della democrazia partecipata, diventeranno altrettanti salotti cittadini in periodo estivo. Previsto l’acquisto di 16 set di salotti per esterni ad essere acquistati con i 4 mila euro dei fondi di democrazia partecipata.