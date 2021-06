Serradifalco, avviato l’intervento in via Raimondi per disostruire i collettori danneggiati da maltempo

Durerà complessivamente circa venti giorni lavorativi – il cantiere è stato aperto all’inizio della settimana – l’intervento per il ripristino della normale funzionalità dei due collettori di via Raimondi a Serradifalco.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sta dunque intervenendo con tempestività per risolvere le criticità causate dai recenti eventi meteorici di particolare intensità che hanno interessato la città di Serradifalco. In particolare i lavori sono finalizzati alla completa disostruzione di entrambi i collettori che si sono occlusi causando anche, in alcuni tratti, la deformazione della pavimentazione stradale.

La particolare natura di tali interventi ha reso necessaria, giusta anche ordinanza sindacale, la chiusura al traffico veicolare della stessa via Raimondi. Caltaqua ha disposto ogni utile azione volta a ridurre quanto più sia possibile gli inevitabili disagi dovuti alla presenza del cantiere.